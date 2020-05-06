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Губерниев — о судьбе Драчёва в СБР: запасаемся попкорном и наблюдаем

Губерниев — о судьбе Драчёва в СБР: запасаемся попкорном и наблюдаем
Биатлон 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу Владимира Драчёва на посту главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Давайте так, чтобы быть третейским судьей. Драчёв молвил, что в команду придут деньги спонсоров, но они не пришли, но тут попробуй пойди ещё договорись со спонсорами. Да, не было вала побед, но тут было и золото Логинова на чемпионате мира. Однако команда, которая зрело начинала в декабре, развалилась полностью в феврале-марте.

Из минусов — разброд и шатание в СБР, зреют заговоры, Драчёв в этой ситуации не сумел быть тем самым князем Владимиром, кто смог бы всех объединить. Также СБР не был восстановлен в правах, но это дорога длиной в несколько месяцев. Мы видим открытость СБР и команды. Мы видим работу Хованцева и старших тренеров, многое получается, Драчёв справляется, но решать тем людям, кто будет делать это на отчётно-выборной конференции. Запасаемся попкорном, наблюдаем за тем, что происходит в биатлоне», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Хованцев не исключил, что Драчёв останется президентом СБР
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