Драчёв: некоторые из списков кандидатов в сборную никаким образом не попадают по критериям
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что расширенные списки кандидатов в сборные России на централизованную подготовку к новому сезону могут быть сокращены.
«Сейчас большее внимание уделяли рассмотрению списка спортсменов, сверяем их с рейтингами. Есть некоторые спортсмены и спортсменки, которые никаким образом не попадают по критериям.
Есть вопросы по молодым спортсменам, которые могут возникнуть и у министерства спорта. Если критерии попадания в сборную страны не выполнены, то их могут не утвердить. Поэтому решили ещё раз сверить списки, чтобы их после не возвращать», – сказал Драчёв в интервью ТАСС.
Напомним, что предварительно в эти списки были включены по 24 мужчины и женщины.
СБР утвердил списки кандидатов в сборные России для централизованной подготовки
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