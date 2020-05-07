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Драчёв рассказал о состоянии вице-президента СБР Нуждова, заразившегося коронавирусом

Драчёв рассказал о состоянии вице-президента СБР Нуждова, заразившегося коронавирусом
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что первый тест на коронавирусную инфекцию, взятый у первого вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексея Нуждова, оказался положительным.

«Вроде бы он нормально себя чувствует, находится на самоизоляции дома. Первый тест у него положительный. Второй раз он ещё не делал, надо сначала выздороветь. На данный момент нужно выждать время, а потом сделать повторный анализ», — сказал Драчёв в интервью «Р-Спорт».

Вице-президент СБР Сергей Чепиков добавил, что у кого-то из родственников Нуждова уже был коронавирус: «Я особо не знаю деталей, но не думаю, что там такое серьёзное осложнение. На последнем правлении в апреле ничего не говорилось. Насколько мне известно, кто-то из родственников переболел».

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заразился коронавирусом
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