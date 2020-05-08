Владимир Драчёв: пообещал министру спорта не выступать и не делать больших заявлений
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что итогом его общения с министром спорта РФ Олегом Матыциным стало обещание не делать громких заявлений.
«Много слов уже было сказано, зачем лишнее-то давать? Раздувать очередные сенсации, для чего? Кому это надо? Тем более, я пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать. Да, реагируем на то, что говорит министр. У нас контакты с Олегом Васильевичем были. У каждого человека всё равно есть свой взгляд на любые вещи, но в текущей ситуации мы понимаем, что сейчас необходимо продолжать работать.
Команда спокойно, в рабочем режиме занимается на самоизоляции, спортсмены работают с личными тренерами в регионах», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Богалий: говоря о допинге, Драчёв берёт лопату и закапывает СБР. За слова нужно отвечать
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