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Анастасия Поршнева: готовка, стрижка мужа, теперь это моя работа

Анастасия Поршнева: готовка, стрижка мужа, теперь это моя работа
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева рассказала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсменка предположила, что длительное нахождение дома станет проверкой для её отношений с мужем, биатлонистом Никитой Поршневым.

«Развиваю свои навыки во всех направлениях: готовка, стрижка мужа — теперь это моя работа. У нас 10 мая с ним будет год совместной жизни, карантин проверит наши чувства, мы друг другу в самоизоляции совсем не надоели», — цитирует Поршневу «Матч ТВ».

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа Кубка мира прошли без зрителей.

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