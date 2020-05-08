Дмитрий Губерниев станцевал под хит Ларисы Черниковой про Диму

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, находящийся на самоизоляции, как и все россияне, исполнил зажигательный танец под хит Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима!»
«И снова мощный хит! Огненные танцы, песня и хорошее настроение! Вырос на песне Ларисы Черниковой. Так зажигал, что устал и #надопотренироваться», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Подписчики поблагодарили Дмитрия за поднятое настроение.
tarasevichelena Ой, насмешили! Из уст Губерниева слышать: я люблю, тебя Дима!
nadezhda.1739 Красава, Дима! Настроение поднял на 100%.
glebyatsevich Жаль, про меня нет песен… Я бы тоже хотел воспеть имя своё спозаранку
lush4444444 Мощное исполнение с мощными танцами
kovalenko2508 Столько энергии, молодец, позитив всегда очень поднимает настроение, спасибо!
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