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Мартен Фуркад показал, как правильно надевать и снимать медицинскую маску

Мартен Фуркад показал, как правильно надевать и снимать медицинскую маску
Биатлон / Кубок мира 0

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад показал, как правильно надевать и снимать медицинскую маску.

Комментатор за кадром рассказывает, что Фуркад обращается с маской столь же технично и безошибочно, будто проходит лыжную трассу.

«За несколько дней до смягчения карантина самое время научиться правильно надевать маску. Для этого требуется особая техника!

И, конечно, не забывайте держать дистанцию, мыть руки, использовать локоть или одноразовый платок, когда хочется чихнуть», — написал Фуркад на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

13 марта 2020 года Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. Биатлонист входит в состав оргкомитета по проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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