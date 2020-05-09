Кручинкина: удивилась уходу Королькевича из сборной, но не жалею об этом

Уроженка России Елена Кручинкина, вместе с сестрой-близнецом Ириной перешедшая в сборную Республики Беларусь, прокомментировала уход тренера Владимира Королькевича из команды Беларуси в команду России.



«Как восприняла новость, что Королькевич покидает Минск и возвращается работать в Россию? Сначала удивилась. Ещё до оглашения информации слышала такие сведения от тренеров из других стран, но до поры до времени полагала, что это просто слухи и они не соответствуют действительности. Но нет, в итоге всё так и оказалось: Королькевич прекращает работу с белорусской сборной.



Жалею ли о его уходе из-за того, что добилась с ним прогресса? Нет, не жалею», — сказала Елена Кручинкина в интервью изданию «Прессбол».

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