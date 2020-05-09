Губерниев: улицы переполнены, весело, празднично! Даже боюсь представить последствия

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил беспокойство по поводу народных гуляний в Подмосковье в день 75-летия Победы. Жители Сходни в честь праздника нарушили все запреты и ограничения, действующие из-за угрозы распространения коронавируса.

«Народу на Сходне много, толпы, компании, весело, празднично! Улицы переполнены весь день, на детских площадках радость, смех… Эх… Даже боюсь представить последствия», — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

По данным на 9 мая, в Москве выявлено 104 189 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это больше, чем в любом другом регионе и превышает половину всех случаев заражения в России (198 676 человек). Московская область удерживает совсем не почётное второе место (19 425 человек). В связи с этим режим самоизоляции в столице и Подмосковье продлён до 31 мая.