Губерниев отреагировал на скандальный пост Белого дома о Второй мировой войне

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию Белого дома США в «Твиттере» о Второй мировой войне.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.

Губерниев опубликовал скриншот заявления Белого дома, подписав следующим образом: «а помните, как избранию Трампа наши деятели аплодировали?».

Президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на сайте Белого дома, написал, что победу во Второй мировой войне одержали союзные державы. Он подчеркнул, что во время войны погибло много евреев, поляков, граждан Советского Союза и американцев.