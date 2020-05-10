Губерниев отреагировал на скандальный пост Белого дома о Второй мировой войне
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию Белого дома США в «Твиттере» о Второй мировой войне.
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.
Губерниев опубликовал скриншот заявления Белого дома, подписав следующим образом: «а помните, как избранию Трампа наши деятели аплодировали?».
Президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на сайте Белого дома, написал, что победу во Второй мировой войне одержали союзные державы. Он подчеркнул, что во время войны погибло много евреев, поляков, граждан Советского Союза и американцев.
Губерниев посадил дерево в память о деде-фронтовике в рамках акции «Сад памяти»
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