Драчёв: Ахатова продолжит работать с мужской сборной России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о наличии предварительной договорённости о сотрудничестве с олимпийской чемпионкой Альбиной Ахатовой.
«Альбина действительно всё прошлое лето эффективно отработала с мужской сборной. У ребят были отличные результаты. Мы видим прогресс в стрельбе у многих биатлонистов. Самый яркий тому пример — Матвей Елисеев. Во многом благодаря плотному взаимодействию с Ахатовой он взял первый подиум на этапах Кубка мира и утвердился в качестве одного из лидеров команды.
Надеюсь, Альбина согласится помочь сборной и в нынешнее межсезонье. Предварительные договоренности у нас были. Вне зависимости от того, кто станет старшим тренером мужской сборной», — цитируют Драчёва «Известия».
Читайте также
- 10 мая 2020
-
10:02
-
03:53
- 9 мая 2020
-
23:44
-
21:15
-
12:09
- 8 мая 2020
-
20:02
-
18:51
-
17:48
-
14:46
-
12:51
-
09:42
-
03:01
-
01:37
- 7 мая 2020
-
21:09
-
15:32
-
14:47
- 6 мая 2020
-
21:05
-
16:25
-
15:49
-
12:12
-
00:21
- 5 мая 2020
-
21:48
-
20:27
-
17:22
-
16:25
-
13:37
- 4 мая 2020
-
23:44
-
18:03
-
13:20
-
12:00
-
10:45
-
00:56
- 3 мая 2020
-
15:58
-
15:32
-
14:42
Партнерский контент