Драчёв: Ахатова продолжит работать с мужской сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о наличии предварительной договорённости о сотрудничестве с олимпийской чемпионкой Альбиной Ахатовой.



«Альбина действительно всё прошлое лето эффективно отработала с мужской сборной. У ребят были отличные результаты. Мы видим прогресс в стрельбе у многих биатлонистов. Самый яркий тому пример — Матвей Елисеев. Во многом благодаря плотному взаимодействию с Ахатовой он взял первый подиум на этапах Кубка мира и утвердился в качестве одного из лидеров команды.



Надеюсь, Альбина согласится помочь сборной и в нынешнее межсезонье. Предварительные договоренности у нас были. Вне зависимости от того, кто станет старшим тренером мужской сборной», — цитируют Драчёва «Известия».