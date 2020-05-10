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Драчёв: Ахатова продолжит работать с мужской сборной России

Драчёв: Ахатова продолжит работать с мужской сборной России
Биатлон 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о наличии предварительной договорённости о сотрудничестве с олимпийской чемпионкой Альбиной Ахатовой.

«Альбина действительно всё прошлое лето эффективно отработала с мужской сборной. У ребят были отличные результаты. Мы видим прогресс в стрельбе у многих биатлонистов. Самый яркий тому пример — Матвей Елисеев. Во многом благодаря плотному взаимодействию с Ахатовой он взял первый подиум на этапах Кубка мира и утвердился в качестве одного из лидеров команды.

Надеюсь, Альбина согласится помочь сборной и в нынешнее межсезонье. Предварительные договоренности у нас были. Вне зависимости от того, кто станет старшим тренером мужской сборной», — цитируют Драчёва «Известия».

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