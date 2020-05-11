Российскую биатлонистку Кручинкину обвинили в предательстве после ухода в сборную Беларуси
Российская биатлонистка Елена Кручинкина, которая с недавнего времени выступает за сборную Беларуси, рассказала, как столкнулась с обвинениями в предательстве.
«Это было в период, когда я ещё соревновалась в составе российской сборной. Ко мне стучался один подписчик, как будто поддерживал: «Я болею за тебя, у тебя всё обязательно получится». Поздравлял с хорошими гонками, убеждал, что искренне верит в меня. Я на эти отзывы отвечала, просто благодарила.
И что же? Когда мы с Ирой (сестрой, также биатлонисткой. — Прим. «Чемпионата») приняли спортивное гражданство и стали выступать за Беларусь, он же и написал: «Предатели Родины!» Может, не дословно, но что-то в этом роде», — цитирует Кручинкину «Прессбол».
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