Романова рассказала о поддержании формы в режиме самоизоляции

Российская биатлонистка Яна Романова, завершившая карьеру, рассказала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Я сейчас в Омске. Нестандартная ситуация, когда приходится соблюдать такой режим. На улицу я выхожу. Утром выходила погулять с собакой. Омичи достаточно дисциплинированные. Они выходят на улицу, но держатся друг от друга в стороне.
Буду праздновать день рождения в кругу семьи, приглашать никого не стану. Потому что ситуация, которая происходит у нас в России и во всём мире, предполагает изоляцию, поэтому будем соблюдать, чтобы всё это закончилось.
Несмотря на то что я уже пять лет не выступаю, по-прежнему поддерживаю форму, стараюсь бегать или ходить в бассейн. В нынешних условиях я по утрам делаю пробежки, ну и по утрам ещё какие-то упражнения.
Всё равно долгая спортивная жизнь приучила к тому, что надо поддерживать форму в самых разных условиях. Это доказывают фото и видео, которые выкладывают наши биатлонисты. Несмотря на самоизоляцию, они поддерживают спортивную форму», – цитирует Романову «Матч ТВ».
- 11 мая 2020
-
18:41
-
17:23
-
10:57
- 10 мая 2020
-
18:04
-
17:43
-
15:21
-
10:02
-
03:53
- 9 мая 2020
-
23:44
-
21:15
-
12:09
- 8 мая 2020
-
20:02
-
18:51
-
17:48
-
14:46
-
12:51
-
09:42
-
03:01
-
01:37
- 7 мая 2020
-
21:09
-
15:32
-
14:47
- 6 мая 2020
-
21:05
-
16:25
-
15:49
-
12:12
-
00:21
- 5 мая 2020
-
21:48
-
20:27
-
17:22
-
16:25
-
13:37
- 4 мая 2020
-
23:44
-
18:03
-
13:20