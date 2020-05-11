Романова рассказала о поддержании формы в режиме самоизоляции

Российская биатлонистка Яна Романова, завершившая карьеру, рассказала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я сейчас в Омске. Нестандартная ситуация, когда приходится соблюдать такой режим. На улицу я выхожу. Утром выходила погулять с собакой. Омичи достаточно дисциплинированные. Они выходят на улицу, но держатся друг от друга в стороне.

Буду праздновать день рождения в кругу семьи, приглашать никого не стану. Потому что ситуация, которая происходит у нас в России и во всём мире, предполагает изоляцию, поэтому будем соблюдать, чтобы всё это закончилось.

Несмотря на то что я уже пять лет не выступаю, по-прежнему поддерживаю форму, стараюсь бегать или ходить в бассейн. В нынешних условиях я по утрам делаю пробежки, ну и по утрам ещё какие-то упражнения.

Всё равно долгая спортивная жизнь приучила к тому, что надо поддерживать форму в самых разных условиях. Это доказывают фото и видео, которые выкладывают наши биатлонисты. Несмотря на самоизоляцию, они поддерживают спортивную форму», – цитирует Романову «Матч ТВ».