Вирер поделилась солнечным фото с одуванчиком

Двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса», итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. 30-летняя спортсменка сфотографировалась на природе, держа в руках одуванчик. По всей видимости, фото сделано в Италии после ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Вирер.
Фотография собрала уже более 53 тыс. лайков.
Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.
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