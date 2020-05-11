Вирер поделилась солнечным фото с одуванчиком

Двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса», итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. 30-летняя спортсменка сфотографировалась на природе, держа в руках одуванчик. По всей видимости, фото сделано в Италии после ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Вирер.

Фотография собрала уже более 53 тыс. лайков.

Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.