Украинский биатлонист Прима: мы ведём какую-то скрытую войну с Россией

Украинский биатлонист Артём Прима поделился своим мнением о ситуации на Донбассе. По мнению 32-летнего спортсмена, Украина столкнулась с российской агрессией.
«У нас в стране продолжается война, у нас гибнут ребята. Если раньше погибали мои сверстники, то теперь уже и намного моложе ребята. Это очень плохо для любой страны. Мы ведём какую-то скрытую войну с Россией. В этом надо разбираться.
Кто виноват в этом? Взять и сказать, что точно виноват тот или тот — я мог бы это сделать, если бы это было в спорте и я знал бы это на сто процентов. А не зная многих нюансов, не могу сказать, что и как. Я не настолько квалифицированный в этом вопросе.
Мы мужики, защищаем честь страны в спорте, а у нас в это время дома война. Думаю, для каждого мужчины это не совсем хорошо. Ты готов и хочешь помочь как своей семье, так и своей стране. Это тоже не честно: мы на сборах бегаем, тренируемся, а ребята на войне гибнут в это время. От этого плохие чувства. В 2014 году все были подавлены. Ты мужчина, понимаешь, что ты защитник. Но ты на сборе и не можешь помочь. Я считаю, это неправильно», — сказал Прима на канале Stargorod Sport в YouTube.
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