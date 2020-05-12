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Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2020/2021

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2020/2021
Биатлон / Кубок мира 0

На официальном сайте Французской федерации лыжных видов спорта был опубликован состав национальной сборной по биатлону на сезон-2020/2021.

Биатлон. Сборная Франции. Сезон-2020/2021
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

В этом году пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира француз Мартен Фуркад, завершивший профессиональную карьеру, выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов.

Напомним, биатлонный сезон-2019/2020 был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавируса.

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