Аликин сомневается, что Минспорт утвердит кандидатуры тренеров сборной России

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился своим мнением о специалистах, которым было предложено войти в тренерский штаб сборной России на следующий сезон. Главным тренером должен стать Валерий Польховский. С мужской сборной будет работать Роберт Кабуков, а с женской — Владимир Королькевич. Ранее Союз биатлонистов России (СБР) направил кандидатуры на согласование в Министерство спорта России.

«Я думал, что Польховский пришёл в СБР с прицелом пригласить людей, которые будут решать вопросы с финансированием федерации. Но всё пошло в тренерскую сторону.

Вот приглашённого мужского тренера я вообще не знаю, с Королькевичем хотя бы знаком. А ведь у них такое нехорошее резюме. Не знаю, как Министерство спорта решится на согласование таких кандидатур», — цитирует Аликина ТАСС.