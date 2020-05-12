Аликин сомневается, что Минспорт утвердит кандидатуры тренеров сборной России

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился своим мнением о специалистах, которым было предложено войти в тренерский штаб сборной России на следующий сезон. Главным тренером должен стать Валерий Польховский. С мужской сборной будет работать Роберт Кабуков, а с женской — Владимир Королькевич. Ранее Союз биатлонистов России (СБР) направил кандидатуры на согласование в Министерство спорта России.
«Я думал, что Польховский пришёл в СБР с прицелом пригласить людей, которые будут решать вопросы с финансированием федерации. Но всё пошло в тренерскую сторону.
Вот приглашённого мужского тренера я вообще не знаю, с Королькевичем хотя бы знаком. А ведь у них такое нехорошее резюме. Не знаю, как Министерство спорта решится на согласование таких кандидатур», — цитирует Аликина ТАСС.
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