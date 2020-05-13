Драчёв: смена тренеров сборной производится с помощью грубых методов отбойного молотка

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о смене тренерского штаба сборной России. Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) планирует назначить на пост главного тренера команды Валерия Польховского. В его штаб войдут Роберт Кабуков и Владимир Королькевич.
«Пока страна находится в режиме самоизоляции (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба. При этом я совершенно убеждён, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью скальпеля, без применения грубых методов отбойного молотка, что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР.
Как всем нам известно, у побед много «родителей», у поражения — один. И я не боюсь брать на себя ответственность за все решения, неудачи, но при этом убеждён, что решение по организации текущей работы необходимо оставить за мной. В противном случае ответственность без полномочий, как и полномочия без ответственности, лишь размывают эффективность деятельности любой организации», — приводит слова Драчёва ТАСС со ссылкой на письмо, которое глава СБР написал на имя члена правления организации Владимира Якушева.
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