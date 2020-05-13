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Владимир Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности

Владимир Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности
Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о своём отношении к внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут избрать нового главу организации. Дата проведения конференции ещё не объявлена.

«Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчёт каждого члена правления о проделанной работе, посещения/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложений по развитию СБР.

Вынужден констатировать факт, что мне как председателю правления в рабочем порядке (без конференции) члены правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей неподотчётностью мне (дважды – один раз письменно – я просил об этом). По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР», — приводит слова Драчёва «Советский спорт».

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