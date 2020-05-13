Польховский: Королькевич возмущён обвинениями со стороны Драчёва

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский отреагировал на заявление главы организации Владимира Драчёва. Ранее Драчёв выступил против включения Владимира Королькевича в тренерский штаб сборной России, напомнив о допинговых случаях в командах, с которыми работал специалист.

Ранее правление СБР предложило назначить Польховского главным тренером сборной России. В свою очередь он выступил с инициативой назначить на должность старшего тренера женской сборной Королькевича.

«Владимиру Борисовичу очень неприятно слышать от Владимира Петровича обвинения. Королькевич имеет европейскую лицензию тренера, он работал в сборной Белоруссии, там можно, а тут вопросы возникают? Он, конечно, очень расстроен этой информацией, так как для неё нет оснований. Не готов сказать, как будет строиться диалог между ними. Это право Владимира Борисовича, но он сильно возмущён», — цитирует Польховского РИА «Новости».