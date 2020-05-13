«Природная красота». Губерниев показал фото со щетиной

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Журналист предстал с густой щетиной и поинтересовался у подписчиков, стоит ли её сбривать.

«Рубрика — природная красота! Бриться иль не бриться?» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

В настоящее время комментатор находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Губерниев регулярно публикует различные фото и видео.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всемe миру отменены. В общей сложности в мире уже зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.

Дмитрий Губерниев