Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Природная красота». Губерниев показал фото со щетиной

«Природная красота». Губерниев показал фото со щетиной
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Журналист предстал с густой щетиной и поинтересовался у подписчиков, стоит ли её сбривать.

«Рубрика — природная красота! Бриться иль не бриться?» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

В настоящее время комментатор находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Губерниев регулярно публикует различные фото и видео.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всемe миру отменены. В общей сложности в мире уже зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

«Чтобы все попугаи славили тренера-победителя!» Губерниев поздравил Сёмина с днём рождения
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020