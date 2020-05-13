Тренер Бабикова: списки спортсменов и тренеров СБР не утвердил. Из-за этого творится хаос

Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова, заявил, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не утверждает списки спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку в сборной. По словам Никитина, из-за этого сильно затрудняется работа тренеров.
«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинаются тренировки, но списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением всё согласовано. И что теперь делать?
Ну, президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент – бог и царь?
Правление подписало все списки, но президент не подписывает, а министерство спорта не принимает документ без подписи главы федерации. Из-за этого в тренерских штабах во всей России сейчас творится хаос», — приводит слова Никитина РИА «Новости».
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