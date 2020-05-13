Лаура Дальмайер: в каком-то смысле Олимпийские игры являются фальшивкой

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём отношении к Олимпийским играм.



«Безусловно, если наблюдать со стороны, то Олимпиада — это большое событие. Я всегда мечтала об участии в Играх и невероятно счастлива, что мечта сбылась. Впрочем, Игры совсем другие, нежели ты представляешь их перед тем, как поучастовать. В каком-то смысле она является фальшивкой.



Знаете, в Пхёнчхане наши гонки проходили на месте, где находилось поле для гольфа. Это ощущалось с первого до последнего момента. Если говорить о спортивных стандартах, то трасса не была похожа на те, которые входят в календарь Кубка мира.



Да и люди на трибунах… Их было много, при этом большинство из них не слишком заботил сам биатлон», — цитирует Дальмайер Suddeutsche Zeitung.

Лаура, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой.