Путин надеется, что генетические тесты Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что результаты генетических исследований биатлониста Евгения Устюгова помогут спортсмену оспорить решение о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Соответствующий доклад на совещании по развитию генетических технологий в РФ зачитал директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН» Александр Макаров.

«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», — приводит слова Путина ТАСС.

«К нам обратились адвокаты спортсмена с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянно. Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей. Что же оказалось — в трёх генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина», — пояснил учёный Александр Макаров.

В феврале 2020 года IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиянина с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы, в результате чего он лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи. В марте Евгений подал апелляцию на решение IBU.