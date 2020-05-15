Путин надеется, что генетические тесты Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что результаты генетических исследований биатлониста Евгения Устюгова помогут спортсмену оспорить решение о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Соответствующий доклад на совещании по развитию генетических технологий в РФ зачитал директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН» Александр Макаров.
«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», — приводит слова Путина ТАСС.
«К нам обратились адвокаты спортсмена с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянно. Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей. Что же оказалось — в трёх генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина», — пояснил учёный Александр Макаров.
В феврале 2020 года IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиянина с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы, в результате чего он лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи. В марте Евгений подал апелляцию на решение IBU.
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