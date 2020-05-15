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Сборная Германии по биатлону объявила состав на сезон-2020/2021

Сборная Германии по биатлону объявила состав на сезон-2020/2021
Биатлон / Кубок мира 0

Стал известен состав мужской и женской сборных Германии по биатлону, которые будут выступать в сезоне-2020/2021 Кубка мира. В мужскую команду вошли: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Лукас Фрацшер, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Роман Реес и Симон Шемп, в женскую — Денизе Херрман, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Янина Хеттих и Франциска Хильдебранд.

Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира пришлось завершить досрочно по причине пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 303 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,7 млн.

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