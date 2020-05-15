Касперович — о несогласовании штаба сборной: ничего хорошего из этого не будет

Личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова Александр Касперович рассказал, что, несмотря на задержку в согласовании тренерского штаба команды, а следовательно, и планов подготовки, тренировки спортсменов продолжаются.

«Паники насчёт несогласования штаба нет, но скажу, что с личными тренерами никто не общается. По крайней мере мы тренируемся, подготовка идёт. Конечно, мне очень интересно, кто будет работать. Хотя бы по программе подготовки узнать, что нам делать и куда мы движемся? Уже давно надо было обговорить такие моменты. Как раньше было в сборной? Приглашали личных специалистов, нас слышали и прислушивались. Пока тишина, думаю, ничего хорошего из этого не будет. Повторюсь, что паники нет, но хотелось бы, чтобы в июне была какая-то ясность. Кажется, что они сами не понимают, кто будет работать.

Обычно в это время есть план подготовки. Работа тренера заключается в определении целей и задач. Личный тренер намного лучше знает своего спортсмена, поэтому надо говорить с нами», — приводит слова Касперовича РИА «Новости».