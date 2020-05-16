Брынзак объяснил появление у Касперовича украинской аккредитации на ЧМ в Антхольце

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак дал комментарий по поводу появления у Александра Касперовича, тренера Александра Логинова, украинской аккредитации на чемпионате мира в Антхольце.
«Что плохого я сделал с Касперовичем? Логинов, между прочим, женился на украинской спортсменке, у них родился ребёнок. Сам Саша – хороший парень. У него были неприятности, связанные с допингом, но никому неизвестно, что произошло на самом деле. Он сожалеет о случившемся, говорит, что не знал, что произошло. Хотя, возможно, и знал, потому что в России была целая система, в которой замешаны все. Пойдёшь против системы — не возьмут в команду.
С Касперовичем, выступавшим за Новосибирск, мы ещё в конце 70-х годов вместе бегали на соревнованиях спортивного общества «Буревестник». Мы знакомы больше 30 лет. Что плохого в моей помощи другу, которому Россия не сделала аккредитацию? Я понимаю, насколько спортсмену важно, чтобы рядом был тренер. Логинов был единственным претендентом на медали в сборной России.
И дело здесь даже не в России и не конкретно в Касперовиче. Обратись ко мне с такой просьбой условный тренер Словакии или Словении, я поступил бы так же — ибо по-человечески. Да и не одни мы такие. Французы были оштрафованы за схожую историю. У нас при этом не приехал один человек, аккредитация была свободна», – рассказал Брынзак в интервью «Главкому».
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