Зайцева: мечтала провести прощальную гонку и выиграть её, но жизнь сложилась иначе

Двукратная олимпийская чемпионка в составе эстафет Ольга Зайцева, дисквалифицированная МОК после Олимпиады-2014 в Сочи, рассказала об ожидании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу её отстранения.
«Прощальная гонка? Была такая мечта. Хотелось бежать последнюю гонку, ещё и выиграть её. Но жизнь преподносит сюрпризы. Так сложилось, что не смогла поучаствовать в последних стартах.
Процесс отвоёвывания олимпийских медалей через CAS небыстрый. Нас предупреждали, что решение по нам будет вынесено через 4–5 месяцев. Спокойно жду его, не тороплюсь.
Самая тяжёлая гонка была в Ханты-Мансийске в 2013 году. Тогда перед стартом я ушибла ногу. Оказалось, два пальца были сломаны. Бежала с заморозкой. Тогда ещё и со спуска упала, будто злой рок какой-то. Хотя помню, что было морозно, но трасса ровная. Мы тогда бежали последний масс-старт», – сказала Зайцева на «Матч ТВ».
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