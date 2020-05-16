Драчёв: главное, чтобы в связи с пандемией не было уменьшено финансирование сборной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об утверждении списка кандидатов в сборную России на следующий сезон и о своей позиции по поводу нового состава тренерского штаба российской команды.
«Мы в понедельник-вторник окончательно будем передавать в Минспорт списки, особенно биатлонистов, чтобы поставить всех спортсменов, тренеров на ставки. Все технические ошибки устранили.
Польховский, Кабуков и Королькевич? Я своего мнения не меняю. Посмотрим, как эти кандидатуры будет Минспорт утверждать.
Бабиков? Он в списке. У нас там расширенный список из 24 человек. Всё будет зависеть от Минспорта и результатов, которые биатлонисты показывали в прошлом сезоне. Главное, чтобы в связи с пандемией не было уменьшено финансирование команды. Надеемся, что все спортсмены останутся на централизованной подготовке», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».
Ранее Драчёв публично выступил против назначения Валерия Польховского главным тренером национальной команды, Роберта Кабукова — старшим тренером мужской команды, Владимира Королькевича — старшим тренером женской команды. Правление СБР инициировало проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, на которой Драчёв может лишиться должности.
«Надо работать и продолжать развивать российский биатлон. Перевыборы — это деструктивная позиция. Это в любом случае будет не раньше сентября. Хочется, чтобы мы продолжали работу в позитивном ключе. Нам надо ещё много успеть до Олимпийских игр. Я обратился ко всем в федерации с вопросами, на которые хотел бы получить ответы», — сказал Драчёв.
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