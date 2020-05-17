Пихлер: мне кажется, Норвегия боится Швеции

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Фольфганг Пихлер высказал мнение насчёт конкуренции норвежцев и шведов.
«Думаю, норвежцы чертовски нервничают. Я заметил, что многие норвежцы скептически относятся к методам тренировок шведской сборной. Но почему они не концентрируются на своих методах? Они норвежцы, мы шведы. Мы разные. Занимайтесь своими делами, а мы будем заниматься нашими.
Мне смешно, когда я читаю их заявления. Мне кажется, что Норвегия боится Швеции. Да, у них есть суперзвезда лыжных гонок Тереза Йохауг. Но кто выиграл недавно в Осло? Фрида Карлссон. А кто выиграл эстафету на чемпионате мира? Шведы. В биатлоне та же тенденция. На Олимпийских играх норвежцы выиграли в мужской и женской эстафетах. Так что Норвегия не так хороша, как кажется», — приводит слова Пихлера АBC Hyheter.
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