Владимир Драчёв: сборные — это лишь 10-15 % работы, которая есть у СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о нюансах работы организации. Также он поведал о реакции на свои письма, отосланные в региональные федерации. В них он критиковал ряд решений совета правления СБР.



«Конечно, реакция уже есть. И она разная. Пока обработали порядка 40-50% писем, остальные коллеги еще готовят ответы. Наверное, на следующей неделе удастся получить ответные письма от всех. То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идёт поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, и ни о каких перевыборах речи не идёт, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения. После Олимпийских игр — 2022.



Региональные федерации понимают, что всё сразу не делается. Сборные команды — это всего лишь 10-15% той работы, которая есть у СБР. Основная работа как раз связана с регионами, с молодёжью, с детским спортом. И расширение возможности регионам участвовать во всех сферах, в том числе в строительстве новых объектов — больших и малых центров, в зависимости от того, насколько способны поддержать федеральные правительства. У нас же строительство ведется из разных источников. Например, Рязань — из частных. Екатеринбург, к примеру, готов софинансировать строительство нескольких стадионов. А Чита, Бурятия и Алтайский край могут рассчитывать только на дотации. Этому мы и уделяли много времени», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».