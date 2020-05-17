Губерниев показал, как после тренировок заряжается силушкой богатырской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в "Инстаграме" очередное фото. На этот раз он, проживая за городом, организовал тренировку в лесу.
«Лучшее, что может быть после тренировки! Прислониться к русской берёзоньке, окружённой ёлками да рябинкой! Восстановить энергию через единение с природой! Зарядиться силушкой богатырской! Почувствовать вкус к жизни! Ощутить прилив сил и радости! Всем — ЗОЖ, здоровья и терпения!» — подписал фото Губерниев.
В настоящее время комментатор находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Губерниев регулярно публикует различные фото и видео.
Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всемe миру отменены. В общей сложности в мире уже зафиксировано более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 312 тыс. человек умерло от его последствий.
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