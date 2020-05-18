Норицын: пока ничего не скажу насчёт карьеры. Ждём, когда будут объявлены списки тренеров

Старший тренер женской сборной России по биатлону в завершившемся сезоне Виталий Норицын признался, что ещё не знает, где продолжит карьеру. Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил назначить старшим тренером женской сборной России Владимира Королькевича. Кандидатуру тренера должны утвердить в Министерстве спорта РФ. Контракты с прежними тренерами будут действовать до 31 мая.

«Пока ничего не скажу насчёт карьеры. Ждём, когда окончательно будут объявлены списки спортсменов и тренеров, тогда будет какая-то ясность», — приводит слова Норицына РИА «Новости».

Кроме того в сборной России сменятся главный тренер и старший тренер мужской сборной. Главным тренером в случае успешного утверждения станет Валерий Польховский, он заменит Анатолия Хованцева. А в мужской команде Сергея Белозёрова заменит Роберт Кабуков.