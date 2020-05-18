Норицын: спортсменам надо тренироваться, а не в политику играть

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын призвал спортсменов не лезть в политику и заниматься своим непосредственным делом.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) возник конфликт между главой организации Владимиром Драчёвым и рядом членов правления. Теперь члены правления планируют провести внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней может быть избран новый президент СБР.
«Общаюсь со сборниками, некоторые обращаются за помощью в подготовке плана, пока всё не устаканится. Они сами видят всю ситуацию с пандемией и внеочередной конференцией. Ну а спортсменам не надо высказываться лишний раз. У них есть та часть, которой они должны заниматься: не в политику играть, а тренироваться», — цитирует Норицына РИА «Новости».
- 18 мая 2020
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
20:44
-
18:33
-
16:24
- 17 мая 2020
-
20:07
-
18:47
-
17:00
-
14:11
-
12:06
-
09:32
-
04:57
- 16 мая 2020
-
23:42
-
16:52
-
12:49
- 15 мая 2020
-
19:41
-
09:41
-
02:44
-
00:58
- 14 мая 2020
-
22:13
-
00:31
- 13 мая 2020
-
17:31
-
16:48
-
15:16
-
14:54
-
11:51
-
10:45
-
09:20
-
00:49
- 12 мая 2020
-
22:46
-
17:49
-
17:36
-
15:28
- 11 мая 2020
-
20:28