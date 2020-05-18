Норицын: спортсменам надо тренироваться, а не в политику играть

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын призвал спортсменов не лезть в политику и заниматься своим непосредственным делом.

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) возник конфликт между главой организации Владимиром Драчёвым и рядом членов правления. Теперь члены правления планируют провести внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней может быть избран новый президент СБР.

«Общаюсь со сборниками, некоторые обращаются за помощью в подготовке плана, пока всё не устаканится. Они сами видят всю ситуацию с пандемией и внеочередной конференцией. Ну а спортсменам не надо высказываться лишний раз. У них есть та часть, которой они должны заниматься: не в политику играть, а тренироваться», — цитирует Норицына РИА «Новости».