Фийон Майе провёл параллель между Фуркадом и Роналду

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, отвечая на вопрос о популярности, порассуждал о феномене своего соотечественника Мартена Фуркада, который завершил карьеру. Как пояснил Фийон Майе, другим французским биатлонистам сложно быть популярными на фоне такого звёздного партнёра по команде.
«Просто поймите: на протяжении долгого времени Мартен выигрывал чуть ли не каждую гонку. И все люди говорили только о нём.
Приведу простой пример. Допустим, вы не следите за футболом, и я говорю вам: «Назовите мне четырёх игроков Ювентуса». Кого вы назовёте первым? Ну конечно же, Криштиану Роналду. Потому что он – лучший, его все знают.
А вот уже за ним, сложно сказать, кто сильнее выделяется из этой могучей команды. Вот и во французской сборной то же самое. Мартен выигрывал гонку за гонкой. Все хотели говорить только о нём, а об остальных – гораздо меньше», — сказал Фийон Майе на YouTube-канале Дмитрия Занина.
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