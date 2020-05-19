Фийон Майе провёл параллель между Фуркадом и Роналду

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, отвечая на вопрос о популярности, порассуждал о феномене своего соотечественника Мартена Фуркада, который завершил карьеру. Как пояснил Фийон Майе, другим французским биатлонистам сложно быть популярными на фоне такого звёздного партнёра по команде.

«Просто поймите: на протяжении долгого времени Мартен выигрывал чуть ли не каждую гонку. И все люди говорили только о нём.

Приведу простой пример. Допустим, вы не следите за футболом, и я говорю вам: «Назовите мне четырёх игроков Ювентуса». Кого вы назовёте первым? Ну конечно же, Криштиану Роналду. Потому что он – лучший, его все знают.

А вот уже за ним, сложно сказать, кто сильнее выделяется из этой могучей команды. Вот и во французской сборной то же самое. Мартен выигрывал гонку за гонкой. Все хотели говорить только о нём, а об остальных – гораздо меньше», — сказал Фийон Майе на YouTube-канале Дмитрия Занина.