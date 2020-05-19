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«Старое пришло в негодность». Касперович рассказал о новом ложе винтовки Логинова

«Старое пришло в негодность». Касперович рассказал о новом ложе винтовки Логинова
Биатлон 0

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, что его подопечному изготовили новое ложе винтовки.

«В этом году мы решили поменять ложе, потому что старое пришло в негодность за семь лет эксплуатации: пошли трещины. Новое ложе полностью копирует предыдущее. Как только будет возможность, надеюсь, что в июне перейдём к стрелковой подготовке с боевой винтовкой. Также сделали ложе для пневматики. Этим занимался оружейник Александр Пономарёв. Буквально через два-три дня эта винтовка будет у Логинова в Саратове. Также я привёз ему ещё одну пневматическую винтовку от Пономарёва. Она с хорошей кучностью, мне понравилась. Привёз также установки для стрельбы во дворе. На этой неделе он приступит к стрелковой подготовке, не выходя за территорию своего дома. Постепенно нужно начинать восстанавливать стрелковые навыки и проводить все манипуляции с оружием. Мы уже обсудили все нюансы летней подготовки», — приводит слова Касперовича News.ru.

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