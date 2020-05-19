Вирер провела тренировку на стрельбище в Антхольце

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завоевавшая «Большой хрустальный глобус» в минувшем сезоне, провела тренировку в Антхольце (Италия). Спортсменка поработала на стрельбище.
«Доротея вернулась. Она завоевала в этот день три месяца назад золото в индивидуальной гонке. А сегодня Вирер возвращается на домашнее стрельбище чемпионата мира. Какие отличные воспоминания! И наконец немного привычной жизни», — говорится на странице стадиона в Антхольце в «Фейсбуке».
Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.
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