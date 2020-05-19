Зайцева: личные тренеры биатлонистов должны доверять специалистам сборной

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о работе, которая должна быть выстроена между тренерами сборной и личными тренерами спортсменов. Ранее Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что к нему пока никто не обращался из сборной.

«Личные тренеры должны доверять тем специалистам, которые работают в сборной: как-то обговаривать и уважать. Не должно быть метания в одну сторону. Личные тренеры всегда были недовольны, их дело — это взаимосвязь со штабом, подготовка дома в отсутствие сборов. Должно быть доверие, а если его нет, то будет сумбур.

Знаете, такая ситуация была всегда. Может быть, я сейчас покажусь старомодной, но личных тренеров в команду не допускали. Если ты спортсмен сборной и на данный момент занимаешься в команде, то ты находишься под руководством специалистов команды. Когда ты возвращаешься домой на перерыв, это я уже говорю про профессиональных спортсменов, твой личный тренер просто должен организовывать тренировочный процесс», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».