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Зайцева: личные тренеры биатлонистов должны доверять специалистам сборной

Зайцева: личные тренеры биатлонистов должны доверять специалистам сборной
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о работе, которая должна быть выстроена между тренерами сборной и личными тренерами спортсменов. Ранее Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что к нему пока никто не обращался из сборной.

«Личные тренеры должны доверять тем специалистам, которые работают в сборной: как-то обговаривать и уважать. Не должно быть метания в одну сторону. Личные тренеры всегда были недовольны, их дело — это взаимосвязь со штабом, подготовка дома в отсутствие сборов. Должно быть доверие, а если его нет, то будет сумбур.

Знаете, такая ситуация была всегда. Может быть, я сейчас покажусь старомодной, но личных тренеров в команду не допускали. Если ты спортсмен сборной и на данный момент занимаешься в команде, то ты находишься под руководством специалистов команды. Когда ты возвращаешься домой на перерыв, это я уже говорю про профессиональных спортсменов, твой личный тренер просто должен организовывать тренировочный процесс», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».

Касперович высказался о смене тренерского штаба сборной России
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