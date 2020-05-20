Два российских тренера будут работать со сборной Болгарии

Глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что в следующем сезоне с национальной командой будут работать два российских тренера. Они будут работать с мужчинами.

«Переговоры уже успешно прошли, есть подтверждение. Работать будут российские тренеры. Один из них станет главным тренером команды, а второй — тренером по стрельбе», — приводит слова глава федерации пресс-служба организации.

Дафовска отказалась назвать имена специалистов.

В то же время она сообщила, что в федерации хотели бы, чтобы Красимир Анев работал со всей сборной, а не отдельно.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести заключительный этап сезона в Норвегии.