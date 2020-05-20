Драчёв: разногласия по тренерам всегда есть, они и были, но это нормально

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о процессе согласования кандидатур тренеров сборной с Министерством спорта РФ. По его словам, организация сегодня, 20 мая, вышлет документы по составу тренерского штаба сборной. Ранее президент СБР сообщил, что организация подготовила неправильную документацию для министерства.
«Готовимся к встрече с министерством спорта, к обсуждению текущей ситуации. Вчера отправили списки спортсменов, сегодня планируем отправить списки тех, кто на ставке тренеров.
Разногласия по этому вопросу (кандидатур тренеров. — Прим. «Чемпионата») всегда есть, они и были, но это нормально. У каждого есть своё мнение, но мы каждого поддерживаем и каждому дадим возможность поработать», — цитирует Драчёва РИА «Новости».
Ранее правление СБР утвердило новый тренерский штаб. Его возглавит Валерий Польховский. С женской сборной будет работать Владимир Королькевич, а с мужской — Виталий Норицын. Контракты с предыдущими тренерами сборной истекают 31 мая. Ранее Драчёв высказался против предложенных кандидатур.
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