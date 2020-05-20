«Возмущён, что меня поставили в один ряд с Тихоновым». Хованцев жёстко ответил Пахноцкой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил возмущение словами замглавы гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой. Ранее Пахноцкая призвала Хованцева и прославленного советского биатлониста Александра Тихонова не обвинять Валерия Польховского в воспитании биатлонистов на допинге. Ранее Хованцев сказал, что целое поколение было воспитано на допинге. При этом Польховский должен сменить Хованцева на посту главного тренера сборной.

«Возмущён, что меня поставили в один ряд с Тихоновым, что якобы я открываю рот. Пусть она сама прочитает всё интервью, которое я давал. Пусть она подтвердит не только словами, но и выдержками из моих высказываний. Со стороны Тихонова, допустим, голословных обвинений много, но я никого не обвинял. Я использовал информацию, которая есть в открытом доступе. Думаю, что ей лучше сосредоточиться на своей антидопинговой работе, а не обсуждать качество работы тренерского штаба. Она не профессионал в этом, пусть разбирается только в допинге.

Мне вот интересно, сколько было дисквалифицировано спортсменов за нарушение антидопинговых правил, начиная с 2006 года? Это не я придумал. Есть факты, которые можно найти в интернете. Тем более я ни разу не сказал о тренерских качествах Польховского, Владимира Королькевича и Роберта Кабукова», — цитирует Хованцева РИА «Новости».