Губерниев: что бы там ни пел Тихонов, злоупотреблять допингом начали при нём

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские биатлонисты начали активно применять допинг в тот период, когда Союз биатлонистов России возглавлял четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов - с 1996 по 2008 год.

«Почему после правления Тихонова в СБР мы скатились в глубокую яму? Очень серьёзно подскочил уровень конкуренции. Зачастую в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг.

Ещё с распадом СССР мы начали немного терять ниточку из тренерских кадров, образованных людей, спортивной медицины, восстановительной истории. Спортивный профессионализм стал падать. Но мы действительно злоупотребляли допингом, что было очень прилично и в биатлоне. И что бы там ни пел Тихонов, это мы делать начали при нём. Но основные проблемы появились при Прохорове.

Сейчас наша команда выступает чисто, мы навязали допингу серьёзную борьбу, которую, считайте, выиграли», — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».