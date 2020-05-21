Драчёв сообщил об отсутствии Королькевича и Кабукова в списке тренеров на утверждение
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что в списке тренеров сборной, который должен быть отправлен на утверждение в Министерство спорта РФ, нет имён Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Ранее на заседании правления СБР кандидатуры Кабукова и Королькевича были утверждены на должности старших тренеров мужской и женской команд соответственно.
«Список спортсменов уже отправлен, а список тренеров – ещё нет. Делаем последние штрихи», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
Его спросили, есть ли в списке Кабуков и Королькевич.
«Нет, не остались. По крайней мере я их не видел. Объявят после решения тренерского совета (кто их заменит. — Прим. «Чемпионата»)», — ответил он.
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