Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
«Последнее время Касперович не работал в СБР. Он работал в Петербурге. Мы с ним не связывались. Тренер работает в регионе и самостоятельно принимает решения. В отличие от спортсменов, которые всегда с нами», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
По мнению Драчёва, уход Касперовича никак не скажется на Логинове.
«Сомневаюсь, что это повлияет на результаты. А что, он так усиленно работал с Александром? Перестаньте! Я считаю, что возможный уход Касперовича – это не страшно», — добавил он.
Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
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