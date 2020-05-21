Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.

«Последнее время Касперович не работал в СБР. Он работал в Петербурге. Мы с ним не связывались. Тренер работает в регионе и самостоятельно принимает решения. В отличие от спортсменов, которые всегда с нами», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».

По мнению Драчёва, уход Касперовича никак не скажется на Логинове.

«Сомневаюсь, что это повлияет на результаты. А что, он так усиленно работал с Александром? Перестаньте! Я считаю, что возможный уход Касперовича – это не страшно», — добавил он.