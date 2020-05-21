Спонсор Логинова: не думал, что рискую, не разрывая контракт после дисквалификации Саши

Один из богатейших людей России Сергей Колесников, входящий в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes (94-е место в 2020-м) с состоянием в $ 1 млрд, рассказал о спонсировании лидера сборной России Александра Логинова.



«Я познакомился с его тренером — Александром Касперовичем, который мне рассказал о Саше Логинове. Тогда он или стучался в сборную России, или только пришёл в команду, не помню точно. Касперович сказал, что Логинов — очень перспективный спортсмен. Мы заключили спонсорский контракт. Кажется, отношения сложились. Саша хорошо выступал, а затем случилась трагедия — его отлучили от спорта на два года. В это время мы продолжили наше сотрудничество, а Александр Владимирович (Касперович) сделал всё возможное, чтобы Саша не завязал со спортом. Он вернулся, стал чемпионом мира. Этим всё сказано.



Думал ли о том, что рискую, не разрывая контракт? Если бы это были мои последние деньги, такие мысли в голову бы пришли. Но поскольку они не были последними, то я вообще не думал на эту тему. Надо значит надо. Если посчитать, сколько мы инвестировали в биатлон, то получится больше 200 миллионов рублей. Поэтому уже глупо было задумываться о том, вернутся деньги, вложенные в Логинова, или нет. Как говорится, бог возвращает тому, кто даёт.



О снижении суммы контракта для Саши из-за пандемии коронавируса речь точно не идёт. Когда мы заключали с ним контракт, он был кандидатом в сборную, теперь — топовый биатлонист. В экономическом смысле условная стоимость бренда «Саша Логинов», конечно же, выросла. Поэтому в данном случае можно говорить только об увеличении суммы контракта», — сказал Колесников в интервью «Матч ТВ».

Касперович — об обысках у Логинова: дело не в вещах, а в том, чтобы это не повторилось