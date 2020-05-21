«Бывшие должны быть пристроены...» Губерниев — о назначении Норицына в сборную Болгарии
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российский тренер Виталий Норицын перешёл на работу в сборную Болгарии по биатлону. Напомним, ранее стало известно, что в болгарскую национальную команду перешли личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович и Норицын.
«Рад за Виталия Норицына, он будет работать тренером биатлонной сборной Болгарии, специалист он неплохой! Как говорится, бывшие должны быть пристроены...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что думает по поводу ухода Касперовича в сборную Болгарии и как это повлияет на выступления Логинова в новом сезоне.
Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону
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