Александр Касперович признался, что отказался работать в одной из немецкоговорящих стран
Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, рассказал, что ему предлагали работу в одной из немецкоговорящих стран, но из-за незнания языка он был вынужден отказаться. Напомним, ранее стало известно, что в сезоне-2020/2021 Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
«Просто когда речь идёт о работе в Европе, приходится взвешивать и принимать во внимание целый комплекс моментов. Знание языка, например.
Я не очень хорошо владею немецким и по этой причине был вынужден отказаться от достаточно интересного со спортивной точки зрения предложения: поработать в одной из немецкоговорящих стран. Всё-таки тренер должен знать язык той страны, где работает», — приводит слова специалиста «RT на русском».
Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону
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