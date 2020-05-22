Йоханнес Бё: Бьорндален впечатлял меня своим безумием. Но сейчас его занесло

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как отнёсся к поступку восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.

Недавно 46-летний Бьорндален прилетел в Китай, чтобы возобновить тренировки сборной, с которой работает с прошлого сезона. Из-за пандемии коронавируса норвежец вынужден провести 14-дневный карантин в номере отеля. По его словам, он ежедневно пробегает по 10 километров непосредственно в номере, бегая по длинной комнате.

«Это правда или шутка? Пожалуйста, успокойся уже. Можно же хотя бы купить велосипед, сидеть перед телевизором и смотреть что-то весёлое. Это слишком глупо, Уле, незачёт.

Меня впечатляло безумие Уле-Эйнара на протяжении этих 20 лет. Но сейчас его, увы, занесло. Разница между нами в том, что я никогда не оказался бы в такой ситуации. Я никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля», — приводит слова Бё TV2.