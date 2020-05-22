Йоханнес Бё: Бьорндален впечатлял меня своим безумием. Но сейчас его занесло

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как отнёсся к поступку восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.
Недавно 46-летний Бьорндален прилетел в Китай, чтобы возобновить тренировки сборной, с которой работает с прошлого сезона. Из-за пандемии коронавируса норвежец вынужден провести 14-дневный карантин в номере отеля. По его словам, он ежедневно пробегает по 10 километров непосредственно в номере, бегая по длинной комнате.
«Это правда или шутка? Пожалуйста, успокойся уже. Можно же хотя бы купить велосипед, сидеть перед телевизором и смотреть что-то весёлое. Это слишком глупо, Уле, незачёт.
Меня впечатляло безумие Уле-Эйнара на протяжении этих 20 лет. Но сейчас его, увы, занесло. Разница между нами в том, что я никогда не оказался бы в такой ситуации. Я никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля», — приводит слова Бё TV2.
- 22 мая 2020
-
14:41
-
13:43
-
12:24
-
01:32
- 21 мая 2020
-
18:48
-
14:29
-
14:07
-
13:17
-
13:05
-
12:41
-
10:19
- 20 мая 2020
-
16:53
-
15:00
-
13:04
-
00:27
- 19 мая 2020
-
19:01
-
17:11
-
09:58
-
00:04
- 18 мая 2020
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
20:44
-
18:33
-
16:24
- 17 мая 2020
-
20:07
-
18:47
-
17:00
-
14:11
-
12:06
-
09:32
-
04:57
- 16 мая 2020
-
23:42
-
16:52
-
12:49