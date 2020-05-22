Норицын: странно и обидно, что на Касперовича нападают за работу с Логиновым

Российский тренер по биатлону Виталий Норицын поддержал Александра Касперовича, который является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. Напомним, ранее стало известно, что в сезоне-2020/2021 Касперович будет главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Норицын войдёт в его штаб.

«Было, конечно же, странно и даже обидно видеть, каким нападкам он подвергается, работая с Александром Логиновым. Я знаю их отношения с Сашей, знаю, как активно Касперович участвовал в его подготовке, во всём ему помогал. Столь демонстративно отстранять от команды специалиста такого уровня, с моей точки зрения, просто неправильно.

Не думаю, что могу давать здесь какие-то оценки или предполагать, что чувствовал сам Касперович в том же Антхольце, когда Логинов начал завоёвывать медали, но мне кажется, у любого тренера на его месте была бы как минимум досада. Вполне допускаю, что это могло стать одним из факторов перехода», — цитирует Норицына «RT на русском».