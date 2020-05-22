Васильев: Логинов — главное для Касперовича. Он сделает всё, чтобы Александр не пострадал

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал переход Александра Касперовича на пост старшего тренера сборной Болгарии. Свою новую должность специалист будет совмещать со старой — Касперович является личным тренером лидера российской сборной Александра Логинова.



«Надо знать Александра Касперовича. Помните незабвенного персонажа — Фигаро здесь, Фигаро там? Это как раз про него. Я подозреваю, что ему по силам везде успевать. У них с Логиновым был настолько необычный режим, что он не был с ним на постоянной основе.



Не думаю, что есть чёткий регламент действий. Появляется необходимость для его появления и какого-то дополнительного контроля — он едет. Если это надо каждую неделю, значит так и будет. Надо раз в два месяца — так и будет.



На результатах Логинова это никак не отразится. Касперович — опытный и здравомыслящий человек. Он понимает, что главное не должно пострадать в угоду какой-то перемене. А главное для него — это Логинов. В первую очередь он сделает всё, чтобы не пострадал Александр.



Логинов однозначно сказал, что Касперович — его личный тренер. Этого достаточно. Что говорит Драчёв, в данном случае не имеет никакого значения. Это его сугубо личная точка зрения. Она основывается прежде всего на личной неприязни к Касперовичу. На мой взгляд, совершенно беспочвенной. Только личные мотивы. Больше ничего», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».